В Азербайджане наступил день траура по погибшим в авиакатастрофе под Актау

26 декабря — Mossovetinfo.ru — В Азербайджане наступил день траура в связи с крушением пассажирского самолета близ города Актау в Казахстане, соответствующее распоряжение в среду подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.



В связи с крушением 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку - Грозный, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур, - говорится в распоряжении главы азербайджанского государства.



Как сообщила авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), самолет рейса J2-8243 следовал из Баку в Грозный с 62 пассажирами и 5 членами экипажа на борту. Согласно предварительной информации, среди пассажиров были 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.



По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау.



Утром 26 декабря пресс-служба МЧС России сообщила, что спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами вылетел из Актау в Москву, среди девяти пострадавших россиян есть один ребенок. Состояние граждан России, эвакуированных из Актау после крушения самолета в Казахстане, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил врач анестезиолог-реаниматолог отряда «Центроспас» МЧС России Виктор Белинский. Он также отметил, что пострадавшие «транспортабельны. Им будет осуществляться вся необходимая помощь, которая требуется на борту, для успешной эвакуации в Москву».