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Общество     26.12.2024 08:27

В Азербайджане наступил день траура по погибшим в авиакатастрофе под Актау

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Теги:  Азербайджанские авиалинии  AZAL  авиакатастрофа  Актау  Баку  Грозный  траур 

26 декабря — Mossovetinfo.ru — В Азербайджане наступил день траура в связи с крушением пассажирского самолета близ города Актау в Казахстане, соответствующее распоряжение в среду подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В связи с крушением 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку - Грозный, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур, - говорится в распоряжении главы азербайджанского государства.

Как сообщила авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), самолет рейса J2-8243 следовал из Баку в Грозный с 62 пассажирами и 5 членами экипажа на борту. Согласно предварительной информации, среди пассажиров были 37 граждан Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау.

Утром 26 декабря пресс-служба МЧС России сообщила, что спецборт с пострадавшими при крушении самолета в Казахстане россиянами вылетел из Актау в Москву, среди девяти пострадавших россиян есть один ребенок. Состояние граждан России, эвакуированных из Актау после крушения самолета в Казахстане, оценивается как тяжелое. Об этом сообщил врач анестезиолог-реаниматолог отряда «Центроспас» МЧС России Виктор Белинский. Он также отметил, что пострадавшие «транспортабельны. Им будет осуществляться вся необходимая помощь, которая требуется на борту, для успешной эвакуации в Москву».

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Теги: 
Азербайджанские авиалинии  AZAL  авиакатастрофа  Актау  Баку  Грозный  траур 

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