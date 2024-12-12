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26.12.2024, 08:27
В Азербайджане наступил день траура по погибшим в авиакатастрофе под Актау
26 декабря — Mossovetinfo.ru — В Азербайджане наступил день траура в связи с крушением пассажирского самолета близ г...
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Общество
13.12.2024, 08:07
Звание Героя России присвоено военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному
13 декабря — Mossovetinfo.ru — Звание Героя России присвоено военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. Влад...
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Общество
12.12.2024, 09:42
Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем российской Конституции
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем Конституции Российской Фе...