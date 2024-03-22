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Общество     29.03.2024 20:57

В больнице умер 35-летний мужчина, помогавший эвакуировать людей из «Крокуса»

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Теги:  Крокус Сити Холла  теракт  эвакуация  Crocus City Hall 

29 марта — Mossovetinfo.ru —— В больнице умер 35-летний Карен Енгибарян, помогавший эвакуировать людей из «Крокус Сити Холла», в субботу, 30 апреля, состоится прощание с Кареном в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе в 11:00 (г. Москва, Олимпийский проспект, 9), сообщил Союз армян России в телеграм-канале.

"35-летний Карен в момент трагедии находился неподалёку от «Крокуса». Увидел дым на крыше концертного зала и побежал к центральному входу. Он отправился туда, чтобы помочь людям выйти из горящего здания, захваченного террористами.
Героически, рискуя жизнью, он помогал людям: вытаскивал из дыма, отводил их к медикам и шёл обратно. Одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду.
Лишь к утру вернулся домой.
В итоге Карен сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей», состояние ухудшалось на протяжении следующих дней. К сожалению, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

27 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поблагодарил всех, кто помогал в ликвидации последствий теракта в Crocus City Hall: "огромное спасибо, низкий поклон всем, кто в эти дни честно выполнил свой долг, проявил мужество, милосердие и сострадание". "В дни тяжёлых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплочённости и единства. Без преувеличения — на помощь пришёл весь город", - написал мэр.

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Теги: 
Крокус Сити Холла  теракт  эвакуация  Crocus City Hall 

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