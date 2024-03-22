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Общество
29.03.2024, 20:57
В больнице умер 35-летний мужчина, помогавший эвакуировать людей из «Крокуса»
29 марта — Mossovetinfo.ru —— В больнице умер 35-летний Карен Енгибарян, помогавший эвакуировать людей из «Крокус Сит...
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Общество
24.03.2024, 17:50
Около 4 тысяч доноров пришли в центры крови Подмосковья за выходные
24 марта — Mossovetinfo.ru — Центром крови Московской области заготовлен 1 341 литр крови и ее компонентов, 815 доноров п...
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Общество
22.03.2024, 08:57
В «Движении первых» участвуют свыше 79,5 тысячи горожан — Собянин
22 марта — Mossovetinfo.ru — «Больше 28 тысяч ребят учатся в кадетских классах Москвы. В «Движении первых» участвуют с...