29 марта — Mossovetinfo.ru —— В больнице умер 35-летний Карен Енгибарян, помогавший эвакуировать людей из «Крокус Сити Холла», в субботу,в церкви Сурб Хач в Армянском храмовом комплексе в 11:00 (г. Москва, Олимпийский проспект, 9), сообщил Союз армян России в телеграм-канале."35-летний Карен в момент трагедии находился неподалёку от «Крокуса». Увидел дым на крыше концертного зала и побежал к центральному входу. Он отправился туда, чтобы помочь людям выйти из горящего здания, захваченного террористами.Героически, рискуя жизнью, он помогал людям: вытаскивал из дыма, отводил их к медикам и шёл обратно. Одному из пострадавших отдал свою верхнюю одежду.Лишь к утру вернулся домой.В итоге Карен сильно надышался угарным газом и простыл. Его госпитализировали с диагнозом «острая инфекция дыхательных путей», состояние ухудшалось на протяжении следующих дней. К сожалению, спасти его не удалось", - говорится в сообщении.27 марта мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале поблагодарил всех, кто помогал в ликвидации последствий теракта в Crocus City Hall: "огромное спасибо,". "В дни тяжёлых испытаний мы особенно чувствуем силу нашей сплочённости и единства. Без преувеличения — на помощь пришёл весь город", - написал мэр.