 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     22.03.2024 08:57

В «Движении первых» участвуют свыше 79,5 тысячи горожан — Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Москва  образование  музеи  патриотическое воспитание  Собянин 

22 марта — Mossovetinfo.ru — «Больше 28 тысяч ребят учатся в кадетских классах Москвы. В «Движении первых» участвуют свыше 79,5 тысячи горожан. В "Юнармии" — больше 45 тысяч школьников», — сообщает в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, отмечая, что «Гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти — одно из важнейших направлений в образовании».

Мэр Москвы сообщил, что в московских школах больше 1,1 тыс. музейных комплексов и музеев. Под патронатом учеников и педагогов столичных школ и колледжей свыше 1 тыс. воинских захоронений, памятников и обелисков, установленных в честь героев войн.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Москва  образование  музеи  патриотическое воспитание  Собянин 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:57 Общество В «Движении первых» участвуют свыше 79,5 тысячи горожан — Собянин

13:54 Власть Обращение Путина к гражданам по итогам выборов Президента России

13:44 В России ЦИК РФ объявила Владимира Путина избранным президентом

09:47 Город (Москва и область) Собянин утвердил наименование новой станции «Достоевская» Кольцевой линии

10:45 Общество 23 марта столица в 18-й раз отметит Навруз

Актуальные материалы

08:08 В России Путин набрал более 87% голосов по итогам обработки 99% протоколов

13:56 В России Собянин на встрече доложил Путину об итогах развития Москвы в 2023 году

20:57 Мнения Путин: «страна качественно меняется изнутри — это время России»

19:13 Город (Москва и область) Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

12:17 Город (Москва и область) Стоимость патента на работу для иностранцев в 2024 году установили в Подмосковье

08:21 В мире Путин дал интервью Китайской медиакорпорации - ответы по украинскому вопросу

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru