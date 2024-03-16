В «Движении первых» участвуют свыше 79,5 тысячи горожан — Собянин

22 марта — Mossovetinfo.ru — «Больше 28 тысяч ребят учатся в кадетских классах Москвы. В «Движении первых» участвуют свыше 79,5 тысячи горожан. В "Юнармии" — больше 45 тысяч школьников», — сообщает в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин, отмечая, что «Гражданско-патриотическое воспитание и сохранение исторической памяти — одно из важнейших направлений в образовании».



Мэр Москвы сообщил, что в московских школах больше 1,1 тыс. музейных комплексов и музеев. Под патронатом учеников и педагогов столичных школ и колледжей свыше 1 тыс. воинских захоронений, памятников и обелисков, установленных в честь героев войн.