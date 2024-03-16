Другие материалы
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Общество
22.03.2024, 08:57
В «Движении первых» участвуют свыше 79,5 тысячи горожан — Собянин
22 марта — Mossovetinfo.ru — «Больше 28 тысяч ребят учатся в кадетских классах Москвы. В «Движении первых» участвуют с...
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Общество
20.03.2024, 10:45
23 марта столица в 18-й раз отметит Навруз
20 марта— Mossovetinfo.ru — 23 марта столица в 18-й раз отметит Навруз - древнейший праздник персоязычных и некоторых т...
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Общество
16.03.2024, 10:42
2,5 млн избирателей в Москве электронно проголосовали к утру 17 марта
16 марта — Mossovetinfo.ru — К утру второго дня в Москве электронно проголосовали 2,5 млн человек, сообщает штаб по наб...