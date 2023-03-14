 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Общество     14.03.2023 07:26

В единую контентную платформу под брендом Дзена вольется VK Пульс

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Дзен  Пульс  сервис  объединение  VK 

14 марта. Mossovetinfo.ru - Команды сервисов Дзена и Пульса будут развивать единую контентную платформу под брендом Дзена с помощью экспертизы и разработки обеих команд, объединение позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов, — сообщает VK.

С 13 марта нельзя создать новые каналы в Пульсе, а с 1 мая — новые посты. Начиная с 13 марта появится возможность скачать архив материалов в личном кабинете Пульса и перенести их в Дзен.

В сентябре 2022 года Дзен присоединился к VK. Ежемесячно ленту Дзена просматривают 70 млн пользователей. Весь контент, опубликованный в Дзене, сможет попадать и на поверхности сервиса Пульс — на главную страницу mail и другие.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Дзен  Пульс  сервис  объединение  VK 

Возврат к списку

Лента новостей

07:26 Общество В единую контентную платформу под брендом Дзена вольется VK Пульс

06:46 В мире Китай с 15 марта возобновляет выдачу всех типов виз иностранным гражданам

18:30 Происшествия В связи с пробуренным тоннелем метро прокуратура организовала проверку

17:00 В России Депутаты Госдумы предложили поэтапно повысить призывной возраст

10:57 В мире США заставляют ФРГ принять выгодную им версию диверсии на "Северных потоках" - Патрушев

Актуальные материалы

04:13 Город (Москва и область) Открыта Большая кольцевая линия московского метро - БКЛ

16:19 Другое Шойгу: США и их союзники пытаются максимально затянуть конфликт

19:56 В России Шойгу дал приказ отвести войска для обороны на левом берегу Днепра

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru