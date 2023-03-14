В единую контентную платформу под брендом Дзена вольется VK Пульс

14 марта. Mossovetinfo.ru - Команды сервисов Дзена и Пульса будут развивать единую контентную платформу под брендом Дзена с помощью экспертизы и разработки обеих команд, объединение позволит увеличить потенциальную аудиторию для авторов, — сообщает VK.



С 13 марта нельзя создать новые каналы в Пульсе, а с 1 мая — новые посты. Начиная с 13 марта появится возможность скачать архив материалов в личном кабинете Пульса и перенести их в Дзен.



В сентябре 2022 года Дзен присоединился к VK. Ежемесячно ленту Дзена просматривают 70 млн пользователей. Весь контент, опубликованный в Дзене, сможет попадать и на поверхности сервиса Пульс — на главную страницу mail и другие.