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Общество
13.03.2025, 09:16
В Госдуме подготовили три новых проекта об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов
13 марта — Mossovetinfo.ru — В Госдуме подготовили три законопроекта, которые направлены на улучшение контроля за де...
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Общество
08.03.2025, 22:44
Умер глава ассоциации ветеранов группы «Альфа» генерал-полковник Мирошниченко
8 марта — Mossovetinfo.ru — 8 марта 2025 года скоропостижно ушел из жизни президент Международной Ассоциации ветерано...
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Общество
06.03.2025, 21:05
Путин осмотрел московский филиал фонда «Защитники Отечества»
6 марта — Mossovetinfo.ru — Президент РФ Владимир Путин осмотрел 6 марта московский филиал фонда «Защитники Отечест...