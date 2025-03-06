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Общество     13.03.2025 09:16

В Госдуме подготовили три новых проекта об ужесточении контроля за деятельностью иноагентов

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Теги:  Володин  законопроект  Госдума  иноагент  контроль  санкции  безопасность 

13 марта — Mossovetinfo.ru — В Госдуме подготовили три законопроекта, которые направлены на улучшение контроля за деятельностью иноагентов. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Предлагается признавать иноагентами тех, кто содействует исполнению решений международных организаций, где не участвует Россия, а также наказывать сроком до пяти лет за дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям из корыстных интересов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Также предлагается ввести заочные судебные разбирательства для иноагентов и тех, кто бежал из страны, за противоправные действия против России

«Подготовили три законодательные инициативы, направленные на совершенствование контроля за деятельностью иноагентов. Предлагается признавать иноагентами лиц, которые оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна, как, например, Международный уголовный суд; помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России; вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред нашей стране», – говорится в сообщении спикера Госдумы.

«Для иноагентов и тех, кто бежал из страны, за противоправные действия против России из-за рубежа предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого в случае совершения преступлений», — также сообщил Володин.

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Теги: 
Володин  законопроект  Госдума  иноагент  контроль  санкции  безопасность 

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