24 мая. Mossovetinfo.ru – В последние дни мая в Москву придет жаркая погода, сообщает портал «Метеоновости».
По прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 мая Москва еще будет оставаться в зоне действия арктического циклона, но уже с 28 мая температура воздуха начнет расти и поднимется до 20.. 24 градусов тепла.
Уже 29 мая воздух в Москве прогреется до 27-29 градусов тепла, а в последние дни месяца температура воздуха может достигнуть +30 градусов.
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