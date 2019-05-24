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Общество     24.05.2019 13:43

В конце мая в Москву придет 30-градусная жара

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Теги:  погода  жара 

24 мая. Mossovetinfo.ru – В последние дни мая в Москву придет жаркая погода, сообщает портал «Метеоновости».

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 27 мая Москва еще будет оставаться в зоне действия арктического циклона, но уже с 28 мая температура воздуха начнет расти и поднимется до 20.. 24 градусов тепла.

Уже 29 мая воздух в Москве прогреется до 27-29 градусов тепла, а в последние дни месяца температура воздуха может достигнуть +30 градусов.


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Теги: 
погода  жара 

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