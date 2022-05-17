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Общество     17.05.2022 15:07

В Кремле не знают о создании аналога пионерии - пресс-секретарь президента

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Теги:  Кремль  пионеры 

17 мая, Mossovetinfo.ru – В Кремле не располагают информацией о возможности создания аналога пионерской организации, сообщил пресс-секретарь президента Россия, комментируя информацию в СМИ, что в РФ планируется создать новое общероссийское движение детей и молодежи, - передает РИА Новости.

19 мая отмечается 100-летия пионерской организации имени В.И. Ленина.

В воскресенье 18 мая 2014 года, к 92-летию пионерской организации и 90-летию присвоения ей имени Владимира Ильича Ленина, на Красной площади состоялось торжественное посвящение школьников в пионеры. В торжественной линейке приняли участие более 3 тысяч школьников из 26 городов Московской, Владимирской, Тульской, Рязанской, Костромской, Калужской областей, из Крыма и Кабардино-Балкарии, из Северной и Южной Осетии, из Белоруссии, а также из Москвы.

19 мая 2019 года на Красной площади состоялась церемония приема в пионеры более 4 тысяч школьников.

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Теги: 
Кремль  пионеры 

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