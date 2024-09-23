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04.10.2024, 08:57
В Кремле призвали чиновников дотягиваться до людей и разъяснять суть своей работы
4 октября — Mossovetinfo.ru — Чиновники должны дотягиваться до людей и разъяснять суть своей работы. Об этом заявил ...
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01.10.2024, 18:14
За организацию незаконной миграции будет грозить конфискация имущества – Госдума
1 октября — Mossovetinfo.ru — «Незаконная миграция организовывается из корыстных побуждений, поэтому полученные от...
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23.09.2024, 09:11
Градозащитники выступают против изменений в системе охраны объектов культурного наследия
23 сентября — Mossovetinfo.ru — Общественное движение Архнадзор проект распоряжения правительства которым кардина...