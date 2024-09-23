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Общество     04.10.2024 08:57

В Кремле призвали чиновников дотягиваться до людей и разъяснять суть своей работы

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Теги:  Песков  Кремль  чиновники  информация  Время героев  смыслы  власть  эффективность 

4 октября — Mossovetinfo.ru — Чиновники должны дотягиваться до людей и разъяснять суть своей работы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Заместитель руководителя Администрации Президента Российской Федерации Дмитрий Песков в ходе лекции во второй день нового образовательного модуля программы «Время героев», его слова приводится в Telegram-канале https://t.me/vremyageroev2024/563 программы.

«Вы должны дотягиваться до людей и объяснять суть своей работы. Все что вы делаете – для людей, но людям надо об этом рассказать. Иногда это очень сложная задача, ведь мир информации многообразен. Скорость распространения информации космическая. Люди доверяют различным источникам информации и с их помощью составляют свое первое суждение. А первое впечатление чрезвычайно важно, но оно может проистекать из не самых правдивых источников информации», — сказал пресс-секретарь президента России.

«Главное – знать, что вы хотите донести. Самое ценное – это умение сформулировать свою мысль», — сказал Песков.

Также он отметил особую важность коммуникативного образовательного трека, запланированного в рамках модуля, акцентировал внимание слушателей на необходимости проведения анализа своей аудитории что позволит выбрать наиболее эффективный канал распространения информации.

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Теги: 
Песков  Кремль  чиновники  информация  Время героев  смыслы  власть  эффективность 

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