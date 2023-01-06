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Общество     06.01.2023 15:14

В круглосуточном режиме продолжит работу мобильная служба помощи бездомным гражданам «Социальный патруль»

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Теги:  Москва  бездомные  социальный патруль 

6 января, Mossovetinfo.ru - В Москве в новогодние праздничные дни в круглосуточном режиме продолжит работу мобильная служба помощи бездомным гражданам «Социальный патруль» Центра социальной адаптации им. Е.П. Глинки, сообщили ИА МОССОВЕТ в Департаменте труда и социальной защиты населения города Москвы.

Москвичей просят сообщать в соцслужбы о бездомных на улицах в новогодние праздники.

"Центр социальной адаптации им. Е.П. Глинки и его филиалы в новогодние праздники будут работать в обычном режиме. Также в круглосуточном режиме продолжит работу мобильная служба помощи бездомным гражданам «Социальный патруль». Пожалуйста, если вы увидели на улице бездомного человека, не оставайтесь равнодушными, звоните по телефонам мобильной службы «Социальный патруль»: +7(499) 357-01-80, +7(903)720-15-08 или в единую службу помощи 112", - сообщает Департамент соцзащиты.

Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, минимальная температура воздуха составила минус 22,6 градусов.

Ранее сообщалось, что ГУМ-каток на Красной площади в Москве не будет работать 7 и 8 января из-за сильных морозов.

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Теги: 
Москва  бездомные  социальный патруль 

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