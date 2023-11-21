В Крыму без электроснабжения оказались 498 тысяч человек

27 ноября — Mossovetinfo.ru — В Крыму без электроснабжения оказались 498 тыс. человек, сообщил советник главы республики Олег Крючков в telegram-канале. На полуострове бушует ураган.



«Самые пострадавшие районы полуострова — Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский, Бахчисарайский, Ленинский», — написал Крючков со ссылкой на данные Крымэнерго.



«Отключено линий электропередачи 10 кВ — 166, ТП — 1185, 0,4 — 365, населения — 498 тыс. Работает 38 бригад», — также указал он.



По состоянию на начало года в Крыму проживало около двух миллионов человек.



Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что из-за неблагоприятных погодных условий понедельник, 27 ноября, объявлен выходным днем.