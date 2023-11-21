Другие материалы
-
Общество
27.11.2023, 09:23
В Крыму без электроснабжения оказались 498 тысяч человек
27 ноября — Mossovetinfo.ru — В Крыму без электроснабжения оказались 498 тыс. человек, сообщил советник главы республи...
-
Общество
25.11.2023, 08:53
В Москве открылся Международный русско-китайский театральный фестиваль "Точка притяжения"
25 ноября — Mossovetinfo.ru — В пятницу в Московском драматическом театре "Человек" состоялось открытие Международн...
-
Общество
21.11.2023, 11:13
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ объявила сбор предложений для кандидата в Президенты РФ
21 ноября — Mossovetinfo.ru — СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ (СЗРП) объявила сбор предложений для кандидата в Прези...