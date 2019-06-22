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Общество     22.06.2019 11:22

В МЧС предупредили о жаре 22 июня в Москве

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Теги:  МЧС  погода  прогноз погоды 

22 июня. Mossovetinfo.ru – До 33 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, 22 июня. Об этом сообщает МЧС в экстренном предупреждении о жаре. По прогнозам синоптиков, возможны грозы.

В МЧС рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.

В случае необходимости можно позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22.

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Карта места

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Теги: 
МЧС  погода  прогноз погоды 

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