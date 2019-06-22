В МЧС предупредили о жаре 22 июня в Москве

22 июня. Mossovetinfo.ru – До 33 градусов тепла ожидается в Москве в субботу, 22 июня. Об этом сообщает МЧС в экстренном предупреждении о жаре. По прогнозам синоптиков, возможны грозы.



В МЧС рекомендовали избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды.



В случае необходимости можно позвонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по городу Москве 8 (495) 637-22-22.