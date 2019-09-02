2 сентября. Mossovetinfo.ru – Член совета московского отделения Партии перемен, помощница бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева сообщила в своем telegram-канале о том, что подала уведомление на проведение акции оппозиции в субботу, 14 сентября.
Вихарева опубликовала скан поданного уведомления, в котором указано, что запланировано проведение митинга на проспекте Академика Сахарова с количеством участников в 100 тысяч человек. Начало митинга в 14:00.
В качестве темы митинга указано «За соблюдение прав человека, против насилия и политического преследования граждан».
В Москве с июня проходят акции оппозиции, участники которых требуют допустить к выборам в Мосгордуму ряд оппозиционных кандидатов, которым было отказано в регистрации. В своем сообщении Вихарева написала, что после выборов повод для протестов «будет еще более сильный, чем сейчас».
Всего на выборах в Мосгордуму было зарегистрировано 233 кандидата, 57 в регистрации было отказано. Позднее число зарегистрированных кандидатов сократилось до 230.
Выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года. Будет избрано 45 депутатов по одномандатным округам.
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