В Минпросвещения опровергли информацию об исключении Пушкина, Лермонтова, Гоголя из ЕГЭ

29 августа — Mossovetinfo.ru — Минпросвещения РФ сообщило, что появившаяся информация об исключении произведений русских писателей первой половины 19 века, в том числе Пушкина, Лермонтова, Гоголя из заданий Единого госэкзамена (ЕГЭ) по литературе в 2024 году не соответствует действительности.



"Распространенная ранее информация об исключении произведений Д. И. Фонвизина, В. А. Жуковского, А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и других из заданий ЕГЭ не соответствует действительности", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства во вторник.



Минпросвещения также пояснило, что произведения Пушкина, Фонвизина, Грибоедова, Лермонтова, Гоголя и других писателей-классиков написаны до середины XIX в. и изучаются в 5-9 классах. В 10-11 классах изучается литература второй половины XIX – начала XXI века. Это разделение и отражено в ОГЭ и ЕГЭ, где в перечне проверяемых элементов содержания названы только авторы и произведения, которые впервые изучаются на соответствующем уровне образования, - отметили в ведомстве.



Содержание литературного образования в старшей школе преемственно по отношению к содержанию литературного образования в основной школе, отметили в ведомстве. Для допуска к ЕГЭ пишется итоговое сочинение, в тематику которого включены темы, в том числе по произведениям русской классической литературы, в частности, таких авторов как Пушкин, Лермонтов, Гоголь, отметили в пресс-службе. При этом при сдаче ЕГЭ, безусловно, требуется освоение всей предшествующей программы.



"Данный принцип реализован и в проекте документов, определяющих структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2024 г. по литературе: в них есть задания, предполагающие обращение к литературным шедеврам первой половины 19 века, а именно к произведениям Фонвизина, Жуковского, Грибоедова, Пушкина, Лермонтова, Гоголя", - добавили в пресс-службе