23 сентября. Mossovetinfo.ru - Названы три заболевания, которые ухудшают прогнозы пациентов с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по терапии и общей практике Оксану Драпкину.



По словам Драпкиной, проведенные исследования указывают, что артериальная гипертензия (повышенное давление), ожирение и сахарный диабет однозначно ухудшают прогноз для пациентов с коронавирусом.



Говоря о профилактике коронавируса с помощью цинка, Драпкина заявила, что пока на эту тему не проводилось больших исследований, поэтому говорить об эффективности цинка для профилактики COVID-19 нельзя. При этом, по ее мнению, использование цинка лишним не будет.