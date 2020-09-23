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Общество     23.09.2020 01:20

В Минздраве назвали болезни, ухудшающие прогнозы пациентов с коронавирусом

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Теги:  коронавирус  заболевания  осложнения 

23 сентября. Mossovetinfo.ru - Названы три заболевания, которые ухудшают прогнозы пациентов с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного внештатного специалиста Минздрава России по терапии и общей практике Оксану Драпкину.

По словам Драпкиной, проведенные исследования указывают, что артериальная гипертензия (повышенное давление), ожирение и сахарный диабет однозначно ухудшают прогноз для пациентов с коронавирусом.

Говоря о профилактике коронавируса с помощью цинка, Драпкина заявила, что пока на эту тему не проводилось больших исследований, поэтому говорить об эффективности цинка для профилактики COVID-19 нельзя. При этом, по ее мнению, использование цинка лишним не будет.


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Теги: 
коронавирус  заболевания  осложнения 

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