25 августа. Mossovetinfo.ru – Главный инфекционист Минздрава, профессор профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что случаи повторного заражения коронавирусом крайне редки.
Чуланов, которого цитирует «Интерфакс», отметил, сто при ослабленном иммунитете «возможна недостаточная выработка антител у переболевшего».
13:40 Власть В Кремле назвали «пустым шумом» сообщения о причастности к отравлению Навального
13:19 Происшествия Прокуратура в Москве проводит проверку по факту смерти подростка, упавшего с крыши
12:55 Общество Набор добровольцев для пострегистрационных испытаний вакцины от COVID-19 начнется в сентябре
12:32 Общество В Минздраве рассказали о возможности повторного заражения коронавирус
10:05 Власть Минпросвещения РФ не будет переносить начало учебного года с 1 сентября
12:32 Общество В Минздраве рассказали о возможности повторного заражения коронавирус
10:05 Власть Минпросвещения РФ не будет переносить начало учебного года с 1 сентября
09:08 Общество Депутат Госдумы предложил отложить на месяц начало учебного года
09:00 Город (Москва и область) Троллейбусы убрали с последних шести маршрутов в Москве
10:08 Город (Москва и область) На Садовом кольце могут появится выделенные полосы для автобусов
08:58 В России Правительство готовится открыть авиасообщение ещё с несколькими странами