25 августа. Mossovetinfo.ru – Главный инфекционист Минздрава, профессор профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов заявил, что случаи повторного заражения коронавирусом крайне редки.



Чуланов, которого цитирует «Интерфакс», отметил, сто при ослабленном иммунитете «возможна недостаточная выработка антител у переболевшего».