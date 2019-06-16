16 июня. Mossovetinfo.ru – Около 1600 человек принимает в воскресенье участие в согласованной акции проспекте Академика Сахарова. Об этом сообщает МВД.



Митинг изначально планировался в поддержку журналиста Ивана Голунова. После освобождения Голунова и снятия с него всех обвинений организаторы изменили лозунг на «Закон и справедливость для всех».