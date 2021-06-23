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Общество     23.06.2021 09:13

В Московском регионе 23 июня ожидается до 37 градусов тепла

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Теги:  погода  прогноз погоды  жара 

23 июня. Mossovetinfo.ru - В среду, 23 июня в Москве может быть установлен температурный рекорд, сообщает Центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, днем температура воздуха в Москве может достигнуть +36 градусов, а по области +37 градусов.

Ранее сообщалось, что в течение всей недели в Москве ожидается аномальная жара, возможно установление нового абсолютного максимума для июня.

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Теги: 
погода  прогноз погоды  жара 

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