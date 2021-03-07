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Общество     07.03.2021 12:33

В московском регионе продлятся сложные погодные условия

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Теги:  Москва  погода  Гидрометцентр  прогноз  осадки  метель  опасность 

7 марта. Mossovetinfo.ru - Жителей Московского региона предупреждают о сложных погодных условиях: в Москве в ближайшие сутки может выпасть до ¼ месячной нормы осадков. Ранее в регионе продлен желтый уровень погодной опасности. «Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», - сообщает Гидрометцентр.

Ожидаются метели, с порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура днем может подняться выше ноля, но к ночи опустится до минус 9-10 градусов. На дорогах – гололедица.

Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях распространило и МЧС Москвы.

Прогнозируются резкие скачки атмосферного давления.

Накануне столичные власти заявили, что коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за снега и ветра.

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Карта места

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Теги: 
Москва  погода  Гидрометцентр  прогноз  осадки  метель  опасность 

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