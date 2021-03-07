В московском регионе продлятся сложные погодные условия

7 марта. Mossovetinfo.ru - Жителей Московского региона предупреждают о сложных погодных условиях: в Москве в ближайшие сутки может выпасть до ¼ месячной нормы осадков. Ранее в регионе продлен желтый уровень погодной опасности. «Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», - сообщает Гидрометцентр.



Ожидаются метели, с порывами ветра до 20 метров в секунду. Температура днем может подняться выше ноля, но к ночи опустится до минус 9-10 градусов. На дорогах – гололедица.



Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях распространило и МЧС Москвы.



Прогнозируются резкие скачки атмосферного давления.



Накануне столичные власти заявили, что коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности из-за снега и ветра.