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Общество     01.12.2022 12:15

В Московском регионе участились случаи телефонного мошенничества под предлогом оказания помощи ФСБ России

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Теги:  Москва  Московская область  УФСБ  сообщение  мошенники  предупреждение  терроризм  профилактика 

1 декабря, Mossovetinfo.ru - В Московском регионе зафиксированы факты мошеннических действий, осуществляемых посредством телефонных звонков в целях завладения денежными средствами граждан, а также их склонения к совершению преступлений, в том числе террористической направленности, сообщили ИА МОССОВЕТ в пресс-службе УФСБ России по городу Москве и Московской области.

По данным сообщения пресс-службы УФСБ России по городу Москве и Московской области:

Проведенными мероприятиями установлено, что в большинстве случаев звонки осуществляются с территории Украины путем подмены абонентских номеров на телефоны доверия российских правоохранительных структур.
Представляясь сотрудниками ФСБ России, а также службы безопасности банков, злоумышленники, используя психологические приемы убеждения, предлагают гражданам принять участие в оперативно-разыскных мероприятиях по поимке преступников. Под благовидным предлогом мошенники просят оказать помощь в изобличении с поличным преступников, для чего предлагают оформить кредит, либо продать имущество и перечислить средства на защищенные банковские счета. В продолжение преступного замысла, получив денежные переводы, «телефонные мошенники» склоняют доверчивых граждан к совершению поджогов объектов социальной инфраструктуры, а также автомобилей в местах массового скопления людей, что формирует состав преступления, предусмотренного ст. 205 УК России «Террористический акт».
В связи с изложенным, УФСБ России по городу Москве и Московской области разъясняет: ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники органов федеральной службы безопасности не имеют права требовать от граждан перевода денежных средств на какие-либо счета, либо совершение сделок по продаже имущества.
Любые предложения об оказании содействия ФСБ России в поимке преступников путем совершения банковских операций либо с целью обезопасить сбережения от противоправных действий третьих лиц - это признаки мошенничества.

В сообщении УФСБ отмечается "Не поддавайтесь уговорам, угрозам и влиянию телефонных мошенников!
В случае, если неизвестные вам люди представляются сотрудниками ФСБ России и просят совершить финансовые операции, прервите разговор и перезвоните на круглосуточный номер доверия УФСБ России по городу Москве и Московской: +7-495-625-28-19; +7-495-914-21-03".

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Теги: 
Москва  Московская область  УФСБ  сообщение  мошенники  предупреждение  терроризм  профилактика 

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