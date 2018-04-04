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Общество
04.04.2018, 08:15
В Москве 4 апреля будет тепло и без осадков
3 апреля. Mossovetinfo.ru – До 9 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 4 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная температура воздуха в столице +7…+9°, по области +5…+...
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Общество
04.04.2018, 08:10
В Московском зоопарке белогрудые ежи вышли из спячки
4 апреля. Mossovetinfo.ru – Белогрудые ежи в Московском зоопарке вышли из спячки. Об этом сообщает АГН «Москва». Они обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири. В ...
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Общество
04.04.2018, 02:04
5 апреля в Москве стартуют праймериз кандидатов в Мэры Москвы
4 апреля. Mossovetibfo.ru - 5 апреля в 13:00 в пресс-центре «Интерфакса» состоится пресс-конференция, посвященная запуску процедуры праймериз по выдвижению единого «зеленого» кандидата на вы...