4 апреля. Mossovetinfo.ru – Белогрудые ежи в Московском зоопарке вышли из спячки. Об этом сообщает АГН «Москва».



Они обитают в Центральной и Восточной Европе вплоть до юга Западной Сибири. В зоопарке белогрудых ежей можно увидеть в павильоне «Ночной мир» и на экспозиции «Фауна России».



Спать в Московском зоопарке продолжают медведи - бурый и гималайские.