28 марта. Mossovetinfo.ru – В Московском зоопарке часть животных переводят в летние вольеры для того, чтобы они могли больше времени проводили на солнце. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
Переводить зверей в летние вольеры будут постепенно в течение апреля и мая.
С 1 апреля зоопарк будет работать на час дольше - до 19:00.
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