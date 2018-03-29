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Общество     29.03.2018 10:02

В Московском зоопарке животных начинают переводить в летние вольеры

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Теги:  зоопарк  животные 

28 марта. Mossovetinfo.ru – В Московском зоопарке часть животных переводят в летние вольеры для того, чтобы они могли больше времени проводили на солнце. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Переводить зверей в летние вольеры будут постепенно в течение апреля и мая.

С 1 апреля зоопарк будет работать на час дольше - до 19:00.


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Карта места

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Теги: 
зоопарк  животные 

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