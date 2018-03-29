28 марта. Mossovetinfo.ru – В Московском зоопарке часть животных переводят в летние вольеры для того, чтобы они могли больше времени проводили на солнце. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Переводить зверей в летние вольеры будут постепенно в течение апреля и мая.



С 1 апреля зоопарк будет работать на час дольше - до 19:00.