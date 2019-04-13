13 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве 13 и 20 апреля пройдут массовые городские субботники. Принять участие в них могут все желающие. Субботники пройдут во дворах, парках, территориях возле водоемов.
Кроме того, парки подготовили для участников субботников развлекательную программу. Подробнее о субботниках можно узнать на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Месячник по весеннему благоустройству стартовал в Москве 1 апреля.
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