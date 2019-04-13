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Общество     13.04.2019 09:24

В Москве 13 и 20 апреля пройдут массовые городские субботники

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Теги:  субботники  благоустройство 

13 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве 13 и 20 апреля пройдут массовые городские субботники. Принять участие в них могут все желающие. Субботники пройдут во дворах, парках, территориях возле водоемов.

Кроме того, парки подготовили для участников субботников развлекательную программу. Подробнее о субботниках можно узнать на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Месячник по весеннему благоустройству стартовал в Москве 1 апреля.


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Карта места

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Теги: 
субботники  благоустройство 

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