13 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода и переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в среду, 13 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр.



В течение дня температура воздуха в Москве +5…+7°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 758 миллиметра ртутного столба.