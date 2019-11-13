13 ноября. Mossovetinfo.ru – Теплая погода и переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в среду, 13 ноября. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В течение дня температура воздуха в Москве +5…+7°. Атмосферное давление немного вырастет и составит 758 миллиметра ртутного столба.
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