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Общество     11.04.2018 07:29

В Москве 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники

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Теги:  субботник 

11 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

14 апреля основное внимание будет уделяться приведению в порядок объектов жилищного фонда, дворов, дорог, офисных и административных зданий. А 21 апреля пройдет уборка парков и лесных массивов.

Информацию о мероприятиях в вашем районе можно найти на сайтах префектур и управ. Инвентарь, посадочный материал и все необходимое предоставят коммунальные службы и управы.

В 2017 году на субботники вышли порядка 2,8 миллиона москвичей.

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Теги: 
субботник 

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