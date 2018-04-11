В Москве 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники

11 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве 14 и 21 апреля пройдут общегородские субботники. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



14 апреля основное внимание будет уделяться приведению в порядок объектов жилищного фонда, дворов, дорог, офисных и административных зданий. А 21 апреля пройдет уборка парков и лесных массивов.



Информацию о мероприятиях в вашем районе можно найти на сайтах префектур и управ. Инвентарь, посадочный материал и все необходимое предоставят коммунальные службы и управы.



В 2017 году на субботники вышли порядка 2,8 миллиона москвичей.