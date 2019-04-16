16 апреля. Mossovetinfo.ru – Облачно и без осадков будет в Москве во вторник, 16 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Температура воздуха днем в столице составит +11…+13°, в Подмосковье +9…+14°. Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба.