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Общество     01.09.2022 08:36

В Москве 1 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду

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Теги:  погода  МЧС  прогноз погоды 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в столице в течение дня 1 сентября. Местами ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.

Согласно прогнозам синоптиков, в столице 1 сентября ожидается до 14 градусов тепла, без осадков.

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Теги: 
погода  МЧС  прогноз погоды 

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