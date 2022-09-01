В Москве 1 сентября ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду

1 сентября. Mossovetinfo.ru – МЧС предупреждает москвичей о сильном ветре в столице в течение дня 1 сентября. Местами ожидается усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду.



Согласно прогнозам синоптиков, в столице 1 сентября ожидается до 14 градусов тепла, без осадков.