26 сентября. Mossovetinfo.ru – Небольшое потепление на фоне переменной облачности без осадков ожидаются в Москве в четверг, 26 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +11…+13°, в Подмосковье +8…+13°. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 748 миллиметров ртутного столба.