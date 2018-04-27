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Общество     27.04.2018 07:56

В Москве 27 апреля будет тепло, возможны дожди

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Теги:  погода 

27 апреля. Mossovetinfo.ru – Днем 27 апреля в Москве и Подмосковье будет переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь.

Максимальная температура воздуха в столице - +14…+16°, по области +12…+17°.

Атмосферное давление немного повысится и составит 742 миллиметра ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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