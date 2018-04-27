27 апреля. Mossovetinfo.ru – Днем 27 апреля в Москве и Подмосковье будет переменная облачность, во второй половине дня местами возможен небольшой дождь.



Максимальная температура воздуха в столице - +14…+16°, по области +12…+17°.



Атмосферное давление немного повысится и составит 742 миллиметра ртутного столба.