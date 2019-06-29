29 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве установлен температурный антирекорд. 29 июня 2019 года стало самым холодным за всю историю метеонаблюдений – с 1948 года. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу на метеостанции ВДНХ столбики термометров сумели подняться только до +11,0° при климатической норме дневной температуры +22…+23°.



В этот день сравнимый холод днем отмечался в 1996 году (+12,2°) и в 2003 году (+13,0°).