29 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве установлен температурный антирекорд. 29 июня 2019 года стало самым холодным за всю историю метеонаблюдений – с 1948 года. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу на метеостанции ВДНХ столбики термометров сумели подняться только до +11,0° при климатической норме дневной температуры +22…+23°.
В этот день сравнимый холод днем отмечался в 1996 году (+12,2°) и в 2003 году (+13,0°).
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