2 октября. Mossovetinfo.ru – Дождливая погода ожидается в Москве во вторник, 2 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.



Днем в столице ожидается 11..13°, в Московской области – 8..11°. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.