2 октября. Mossovetinfo.ru – Дождливая погода ожидается в Москве во вторник, 2 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.
Днем в столице ожидается 11..13°, в Московской области – 8..11°. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
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