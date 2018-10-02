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Общество     02.10.2018 07:44

В Москве 2 октября ожидается дождливая погода

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Теги:  погода 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Дождливая погода ожидается в Москве во вторник, 2 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Днем в столице ожидается 11..13°, в Московской области – 8..11°. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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