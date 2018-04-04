3 апреля. Mossovetinfo.ru – До 9 градусов тепла ожидается в Москве в среду, 4 апреля. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха в столице +7…+9°, по области +5…+10°. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков.



Атмосферное давление составит 751 миллиметр ртутного столба.