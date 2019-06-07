7 июня. Mossovetinfo.ru – Солнце, жара и отсутствие осадков ожидаются в Москве в пятницу, 7 июня, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +30…+32°, в Подмосковье +28…+33°. Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба.
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