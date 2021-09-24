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Общество     24.09.2021 15:51

В Москве будет холодно и дождливо в выходные, 25-26 августа

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Теги:  погода  прогноз погоды 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Холодная и дождливая погода ожидается в Москве в предстоящие выходные, 25 и 26 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в субботу, 25 сентября, в Москве ожидается пасмурная погода, температура воздуха в дневное время +11..13°.

В воскресенье, 26 сентября, облачная погода сохранится, ожидается сильный дождь, температура днем +10..12°.

Ранее сообщалось, что настоящее бабье лето придет в Москву в середине следующей недели.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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