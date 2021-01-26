В Москве и Подмосковье до утра 27 января ожидается сильный ветер

26 января. Mossovetinfo.ru – Сильный ветер, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве и Московской области вечером во вторник, 26 января, такая погода продержится до утра 27 января.



По прогнозам синоптиков, ветер в регионе усилится до 15-17 ветров в секунду, возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах образуется гололедица.



В МЧС отметили, что такие погодные условия могут привести к осложнению ситуации на дорогах, заторам, аварийным ситуациям и росту числа ДТП. Также возможен частичный повал деревьев, падения рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.