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Общество     26.01.2021 16:22

В Москве и Подмосковье до утра 27 января ожидается сильный ветер

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Теги:  МЧС  погода  прогноз погоды  ветер 

26 января. Mossovetinfo.ru – Сильный ветер, мокрый снег и гололедица ожидаются в Москве и Московской области вечером во вторник, 26 января, такая погода продержится до утра 27 января.

По прогнозам синоптиков, ветер в регионе усилится до 15-17 ветров в секунду, возможно налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах образуется гололедица.

В МЧС отметили, что такие погодные условия могут привести к осложнению ситуации на дорогах, заторам, аварийным ситуациям и росту числа ДТП. Также возможен частичный повал деревьев, падения рекламных щитов и слабозакрепленных конструкций.

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Теги: 
МЧС  погода  прогноз погоды  ветер 

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