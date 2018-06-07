7 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве чемпионату мира по футболу появятся еще 37 автомобилей скорой помощи. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
В новых машинах установлено все необходимое оборудование для помощи пациенту по пути в больницу. После завершения ЧМ-2018 все автомобили будут задействованы в обеспечении скорой и неотложной медицинской помощи в Москве.
Чемпионат мира стартует в Москве 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия в «Лужниках». В столице матчи турнира пройдут также на стадионе «Спартак». Всего город примет 12 матчей.
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