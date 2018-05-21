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Общество     21.05.2018, 08:37

В Москве на медицинских картах начали устанавливать радиометки

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Теги:  здравоохранение  медицина 

21 мая. Mossovetinfo.ru – Более шести медицинских карт в Москве оснастили радиометками в рамках пилотного проекта, который проводится в городской поликлинике № 46. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

RFID-метки в медкартах позволяют отслеживать их перемещение по поликлинике, поэтому такие карты практически невозможно потерять.

Установка чипа в среднем занимает одну минуту.


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Карта места

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Теги: 
здравоохранение  медицина 

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