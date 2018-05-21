21 мая. Mossovetinfo.ru – Более шести медицинских карт в Москве оснастили радиометками в рамках пилотного проекта, который проводится в городской поликлинике № 46. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.



RFID-метки в медкартах позволяют отслеживать их перемещение по поликлинике, поэтому такие карты практически невозможно потерять.



Установка чипа в среднем занимает одну минуту.