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Общество     22.02.2021 10:20

В Москве на неделе ожидаются сильные колебания атмосферного давления

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Теги:  погода  прогноз погоды 

21 февраля. Mossovetinfo.ru – Москвичей предупредили о колебании атмосферного давления до конца февраля. Как сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, давление достигнет своего пика в ближайшие сутки, после чего начнет резко падать.

Ожидается, что в ближайшие сутки атмосферное давление достигнет 769 миллиметров ртутного столба. Это на 20 миллимтров больше средних многолетних значений. Со среды давление начнет резко падать и к субботу опустится до 738 миллиметров ртутного столба.

Ранеесообщалось, что в Москве в начале недели будут аномальные морозы, которые к середине недели сменит оттепель. При этом, по прогнозам синоптиков, настоящая весна придет в Москву не ранее середины апреля.

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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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