2 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве началась подготовка к выборам в Государственную Думу, которые должны состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года, сообщает «Коммерсантъ».
По данным издания, в разных округах Москвы с 1 декабря началась работа по созданию избирательных штабов, близких к городским властям, к работе привлекаются политтехнологи. При этом, кандидаты могут привлечь к избирательным компаниям и частных консультантов.
Издание со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщает, что к работе могут быть привлечены несколько PR-агентств, которые уже сотрудничали с московскими властями на прошлогодних выборах в Мосгордуму.
Всего на выборах в Госдуму в Москве пройдет голосование в 15 одномандатных округах. На прошлых выборах в 13 из них победу одержали представители «Единой России», еще в двух округах победили представители «Справедливой России» и КПРФ.
Лидер московского отделения «Единой России» Андрей Метельский не стал комментировать «Коммерсанту» информации о начале формирования в Москве избирательных штабов, близких к мэрии, однако заявил, что партия уже ведет работу по подготовке к выборам, а также сообщил, что ЕР намерена выдвинуть своих кандидатов во всех избирательных округах Москвы.
В свою очередь, глава исполкома московского отделения ЕР Максим Руднев сообщил, что уже с ноября партия начала работу по подготовке наблюдателей на думские выборы. 1 декабря набор завершился, набрано 3,64 тысячи наблюдателей, этого достаточно, чтобы обеспечить наблюдение. С 7 декабря наблюдателей начнут обучать в онлайн-формате.
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