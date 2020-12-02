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Общество     02.12.2020 13:26

В Москве началась подготовка к выборам в Госдуму

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Теги:  выборы-2021  выборы в Госдуму  Госдума  выборы в Госдуму-2021  выборы 

2 декабря. Mossovetinfo.ru – В Москве началась подготовка к выборам в Государственную Думу, которые должны состоятся в единый день голосования 19 сентября 2021 года, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в разных округах Москвы с 1 декабря началась работа по созданию избирательных штабов, близких к городским властям, к работе привлекаются политтехнологи. При этом, кандидаты могут привлечь к избирательным компаниям и частных консультантов.

Издание со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщает, что к работе могут быть привлечены несколько PR-агентств, которые уже сотрудничали с московскими властями на прошлогодних выборах в Мосгордуму.

Всего на выборах в Госдуму в Москве пройдет голосование в 15 одномандатных округах. На прошлых выборах в 13 из них победу одержали представители «Единой России», еще в двух округах победили представители «Справедливой России» и КПРФ.

Лидер московского отделения «Единой России» Андрей Метельский не стал комментировать «Коммерсанту» информации о начале формирования в Москве избирательных штабов, близких к мэрии, однако заявил, что партия уже ведет работу по подготовке к выборам, а также сообщил, что ЕР намерена выдвинуть своих кандидатов во всех избирательных округах Москвы.

В свою очередь, глава исполкома московского отделения ЕР Максим Руднев сообщил, что уже с ноября партия начала работу по подготовке наблюдателей на думские выборы. 1 декабря набор завершился, набрано 3,64 тысячи наблюдателей, этого достаточно, чтобы обеспечить наблюдение. С 7 декабря наблюдателей начнут обучать в онлайн-формате.


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Теги: 
выборы-2021  выборы в Госдуму  Госдума  выборы в Госдуму-2021  выборы 

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