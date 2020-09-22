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Общество     22.09.2020 14:13

В Москве наступила астрономическая осень

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Теги:  погода  осень  прогноз погоды 

22 сентября. Mossovetinfo.ru - Астрономическая осень наступила в Москве с дня осеннего равноденствия, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Тишковец отметил, что астрономическая осень в Москве начнется с продолжительного теплого периода, температура воздуха до конца недели будет на 5-7 градусов выше нормы.

При этом, подобная теплая погода в это время года бывает в Москве раз в 10 лет.


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Карта места

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Теги: 
погода  осень  прогноз погоды 

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