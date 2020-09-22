22 сентября. Mossovetinfo.ru - Астрономическая осень наступила в Москве с дня осеннего равноденствия, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



Тишковец отметил, что астрономическая осень в Москве начнется с продолжительного теплого периода, температура воздуха до конца недели будет на 5-7 градусов выше нормы.



При этом, подобная теплая погода в это время года бывает в Москве раз в 10 лет.