23 марта. Mossovetinfo.ru - В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы,



Из инфекционной клинической больницы №1 выписана 16-летняя девушка. Вместе со своей семьей она вернулась из Италии. В ИКБ №1 с ней госпитализировали и ее мать. У женщины коронавирус не подтвердился.



Отец девушки также находится под наблюдением врачей в медцентре в Коммунарке. Состояние мужчины удовлетворительное, осложнений нет.



По последним официальных данным, число заболевших коронавирусом в столице возросло до 191.