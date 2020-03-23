23 марта. Mossovetinfo.ru - В Москве от коронавируса вылечились уже девять человек. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы,
Из инфекционной клинической больницы №1 выписана 16-летняя девушка. Вместе со своей семьей она вернулась из Италии. В ИКБ №1 с ней госпитализировали и ее мать. У женщины коронавирус не подтвердился.
Отец девушки также находится под наблюдением врачей в медцентре в Коммунарке. Состояние мужчины удовлетворительное, осложнений нет.
По последним официальных данным, число заболевших коронавирусом в столице возросло до 191.
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