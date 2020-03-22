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Происшествия     22.03.2020 16:04

В Москве подтвердилось еще 54 случая заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

22 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.

Таким образом, число заболевших коронавирусом в столице возросло до 191. По последним данным, восемь человек выздоровели.

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России возросло до 367. РИА Новости ранее сообщило, что что российские власти склоняются к введению в стране жесткого карантина. Позже оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в России опроверг данную информацию.


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Теги: 
коронавирус 

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