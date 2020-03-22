22 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.



Таким образом, число заболевших коронавирусом в столице возросло до 191. По последним данным, восемь человек выздоровели.



Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России возросло до 367. РИА Новости ранее сообщило, что что российские власти склоняются к введению в стране жесткого карантина. Позже оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции в России опроверг данную информацию.