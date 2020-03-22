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В России     22.03.2020 12:10

Власти РФ склоняются к жесткому карантину из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  правительство РФ  правительство  карантин 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Российские власти склоняются к введению в стране жесткого карантина в стране из-за ситуации в мире, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в воскреаенье, 22 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве РФ.

Для принятия решения, по словам источника в России изучается международный опыт по наращиванию массового тестированию контактировавших с заболевшими, карантина для заболевших, изоляции людей, закрытию границ, отмене массовых мероприятий, закрытии мест массового скопления людей.

Подчеркивается, что у России есть запас времени, чтобы принять эти жесткие, но крайне необходимые меры, чтобы эффективно бороться с коронавирусом.

По последним официальным данным, в России зарегистрированы 306 случаев заражения коронавирусом, 137 из них – в Москве.

C 18 марта Россия ограничила въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства. В Москве указом мэра введены дополнительные ограничения, а работодателей призвали перевести часть сотрудников на удаленную работу. В городе отменены массовые мероприятия. Кроме того, временно закрыты школы. Будут работать лишь малые дежурные группы - не более 12 человек. В детских садах введено свободное посещение. Роспотребнадзор 21 марта потребовал закрыть фитнес-центры, бассейны и аквапарки Москвы.


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Теги: 
коронавирус  правительство РФ  правительство  карантин 

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