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Город (Москва и область)     21.03.2020 18:58

Роспотребнадзор потребовал закрыть фитнес-центры, бассейны и аквапарки Москвы

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Теги:  Роспотребнадзор  коронавирус 

21 марта. Mossovetinfo.ru – Бассейны, фитнес-центры, аквапарки и другие объекты физической культуры и спорта города Москвы с массовым посещением людей с 21 марта обязаны прекратить допуск посетителей, говорится в постановлении Главного государственного санитарного врача по городу Москве Елены Андреевой (глава Роспотребнадзора).

Ранее сообщалось, что с все государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты в Москве с 21 марта по 12 апреля. По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс. В детском саду вводится свободное посещение.

18 марта Мэр Москвы Сергей Собянин призвал работодателей перевести часть сотрудников на работу из дома, особенно женщин, дети которых в ближайшее время не будут ходить в школу.


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Теги: 
Роспотребнадзор  коронавирус 

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