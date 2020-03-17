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В России     17.03.2020 08:19

Россия с 18 марта временно ограничит въезд иностранцев из-за коронавируса

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Теги:  коронавирус  Правительство РФ  граница  въезд  ограничение 

17 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением заболевания коронавирусом, Россия временно с 18 марта до 1 мая ограничивает въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства, соответствующее решение принято российским правительством.

Ограничение не будет касаться водителей грузовиков, перевозящих товары, дипломатов, которые постоянно проживают в России, а также экипажей судов и поездов.

Всего в России на 16 марта было зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусом. В Москве было зафиксировано 53 случая заболевания, из них на 16 марта – 20 новых.


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Теги: 
коронавирус  Правительство РФ  граница  въезд  ограничение 

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