17 марта. Mossovetinfo.ru – В связи с распространением заболевания коронавирусом, Россия временно с 18 марта до 1 мая ограничивает въезд в страну иностранцев и лиц без гражданства, соответствующее решение принято российским правительством.
Ограничение не будет касаться водителей грузовиков, перевозящих товары, дипломатов, которые постоянно проживают в России, а также экипажей судов и поездов.
Всего в России на 16 марта было зафиксировано 93 случая заболевания коронавирусом. В Москве было зафиксировано 53 случая заболевания, из них на 16 марта – 20 новых.
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