21 марта. Mossovetinfo.ru – После полного выздоровления из московских больниц выписано еще три выздоровевших от коронавируса пациентов. Всего в Москве выздоровело уже 8 больных. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития.



По последним данным, в столице зафиксирован 131 случая заражения коронавирусом. Всего в России заболели 253 человека.