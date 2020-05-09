9 мая. Mossovetinfo.ru – Более 2,5 тысячи человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб.



Выздоровело 2520 человек. Всего в Москве от коронавируса вылечились 12 779 человек.