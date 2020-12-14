В Москве от коронавируса за все время пандемии скончались более 10 000 человек

14 декабря. Mossovetinfo.ru — В Москве за сутки скончались 77 человек с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб столицы. Всего же все время пандемии в Москве скончались 10 022 человека с коронавирусом.