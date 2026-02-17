Другие материалы
Общество
20.02.2026, 14:40
В Москве откроется Музей Памяти, посвященный жертвам геноцида
20 февраля — Mossovetinfo.ru — Объявление об открытии в Москве Музея Памяти, посвящённого памяти жертв геноцида сове...
Общество
16.02.2026, 20:48
17 февраля в 2026 году начинается Китайский Новый год - огненной лошади
16 февраля — Mossovetinfo.ru — Китайский Новый год в 2026 году начинается 17 февраля. По восточному календарю это год ог...
Общество
14.02.2026, 08:04
Фестиваль Масленица проходит в Москве с 13 по 22 февраля
14 февраля — Mossovetinfo.ru — С 13 по 22 февраля проходит в Москве фестиваль Масленица. Около 30 площадок фестиваля р...