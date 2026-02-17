 
Актуальные темы: переговоры
Общество     20.02.2026 14:40

В Москве откроется Музей Памяти, посвященный жертвам геноцида

Теги:  Музей Памяти  Музей истории ГУЛАГа  жертвы  геноцид  нацисты  Великая Отечественная война 

20 февраля — Mossovetinfo.ru — Объявление об открытии в Москве Музея Памяти, посвящённого памяти жертв геноцида советского народа, появилось на сайте Музея истории ГУЛАГа.

«В Москве откроется Музей Памяти.
Он будет посвящён памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны», - говорится в объявлении на сайте Музея истории ГУЛАГа.

Это – вся информация. Также на сайте Музея истории ГУЛАГа убрана вся информация, ранее размещенная там, и сейчас сайт представляет лишь страничку с коротким, из двух коротких предложений, анонсом о появлении Музея Памяти, который, как можно предположить, откроется на месте музея, закрытого в 2024 году.

Как сообщалось ранее администрацией музея, с 14 ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа временно приостановил свою работу. Причиной тогда называлось выявление нарушения пожарной безопасности. Отмечалось, что согласно заключению, выявленные нарушения создают угрозу для безопасности и комфортного пребывания посетителей музея и должны быть устранены.

В январе 2025 года Государственный музей истории ГУЛАГа возглавила директор Музея Москвы Анна Трапкова, которая с 21 января совмещает эти должности.

