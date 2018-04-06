6 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве появится музей достоевского, его откроют в 2012 году – к 200-летию писателя.



Как сообщил в своем микроблоге в Twitter министр культуры РФ Владимир Мединский, «замечательное историческое место» для музея уже нашли.