6 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве появится музей достоевского, его откроют в 2012 году – к 200-летию писателя.
Как сообщил в своем микроблоге в Twitter министр культуры РФ Владимир Мединский, «замечательное историческое место» для музея уже нашли.
13:39 Общество В Москве откроют музей Достоевского
12:05 Общество Кинотеатры «Москино» запустят утренние показы мультфильмов
19:04 Происшествия Суд признал банкротом застройщика ЖК «Царицыно»
17:28 Город (Москва и область) На выборах мэра Москвы применят технологию «мобильного избирателя».
17:21 Город (Москва и область) Восточный вестибюль станции метро «Фили» закроют 7 и 8 апреля
21:37 Общество График модульных каникул в московских школах могут пересмотреть
19:25 Общество В рамках фестиваля «Пасхальный дар» пройдет 28 бесплатных экскурсий
16:42 Происшествия Пожарная безопасность нарушена в 50% ТЦ Москвы и Подмосковья
08:51 В России Новую версию законопроекта о регулировании соцсетей внесли в Госдуму
07:56 Город (Москва и область) Три новые станции салатовой ветки метро разгрузили «Петровско-Разумовскую» на 40%
15:11 В мире Более 1,7 миллиона билетов продано на матчи ЧМ-2018
14:43 В России Как россияне будут отдыхать в майские праздники в 2018 году
12:52 Город (Москва и область) 34 дома начнут строить в рамках программы реновации в 2018 году