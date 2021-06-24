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Общество     24.06.2021 14:56

В Москве побит температурный рекорд для 24 июня

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Теги:  жара  рекорды  погода 

24 июня. Mossovetinfo.ru - В Москве побит температурный рекорд для 24 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По данным метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла +33,8 градуса. Предыдущий рекорд был установлен в 1948 году и составил +33,5 градуса.

При этом, по словам Вильфанда, пока установлен только факт превышения рекорда, температура в Москве продолжает расти и каков будет итоговый рекорд станет известно вечером.

Ранее сообщалось, что аномальная жара в Центральной России может продлиться и на следующей неделе.

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Теги: 
жара  рекорды  погода 

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